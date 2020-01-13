Возле тюменского Центра занятости появилась остановка

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:01:10+03:00

Здесь будет курсировать маршрут №86

Изменить размер текста: A A

С 1 января возле Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ появилась остановка для общественного транспорта. Высадку пассажиров здесь осуществляют автобусы, следующие маршрутом №86 «Завод Медоборудования – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)».

– Для удобства горожан на данном маршруте курсирует транспорт с пониженным уровнем пола, то есть входная группа без ступеней, оборудованный откидной аппарелью для удобной посадки и высадки маломобильных групп населения и женщин с детскими колясками, – рассказали в пресс-службе Центра.

Ознакомиться с расписанием общественного транспорта можно на сайте МКУ «Тюменьгортранс».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU