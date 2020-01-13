Возле тюменского Центра занятости появилась остановка
С 1 января возле Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ появилась остановка для общественного транспорта. Высадку пассажиров здесь осуществляют автобусы, следующие маршрутом №86 «Завод Медоборудования – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)».
– Для удобства горожан на данном маршруте курсирует транспорт с пониженным уровнем пола, то есть входная группа без ступеней, оборудованный откидной аппарелью для удобной посадки и высадки маломобильных групп населения и женщин с детскими колясками, – рассказали в пресс-службе Центра.
Ознакомиться с расписанием общественного транспорта можно на сайте МКУ «Тюменьгортранс».
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ИСТОЧНИК KP.RU