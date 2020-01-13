2020-01-13T06:21:43+03:00
Общество

Тюменские прокуроры устроят проверки предпринимателям

План мероприятий уже составлен
Вадим Бегун
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Тюменские прокуроры устроят проверки предпринимателям. Фото - pixabay.com.Тюменские прокуроры устроят проверки предпринимателям. Фото - pixabay.com.
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Тюменские прокуроры составили план проверок предпринимателей на 2020 год. В процессе его подготовки исключена 341 необоснованная проверка.

– Основной причиной отклонения явилось отсутствие оснований проведения, а также нарушение сроков проведения. Всего в план проведения плановых проверок включено 1944 проверки, запланированные контролирующими органами федерального, регионального и муниципального уровней, из них более 300 проверочных мероприятий являются совместными, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в прошлом году план включал 1759 проверок. Со сводным планом можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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