Тюменские прокуроры устроят проверки предпринимателям

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:21:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские прокуроры составили план проверок предпринимателей на 2020 год. В процессе его подготовки исключена 341 необоснованная проверка.

– Основной причиной отклонения явилось отсутствие оснований проведения, а также нарушение сроков проведения. Всего в план проведения плановых проверок включено 1944 проверки, запланированные контролирующими органами федерального, регионального и муниципального уровней, из них более 300 проверочных мероприятий являются совместными, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в прошлом году план включал 1759 проверок. Со сводным планом можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU