2020-01-13T07:58:36+03:00
Происшествия

Тюменец пытался перевести деньги с найденного телефона

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец пытался перевести деньги с найденного телефона. Фото - pixabay.com.Тюменец пытался перевести деньги с найденного телефона. Фото - pixabay.com.
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52-летняя женщина позвонила заводоуковским полицейским и сообщила, что неизвестный пытается похитить 30 тысяч рублей с помощью сотового телефона. Гаджет она недавно потеряла.

– В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый безработный 28-летний местный житель. На допросе мужчина рассказал, что нашел сотовый телефон, обнаружил, что к нему подключен мобильный банк, и безуспешно пытался похитить деньги с банковского счета, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что следователем было возбуждено уголовное. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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