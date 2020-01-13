2020-01-13T05:41:39+03:00
Происшествия

«Сотрудница банка» перевела с карты ишимской пенсионерки крупную сумму

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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«Сотрудница банка» перевела с карты ишимской пенсионерки крупную сумму. Фото - pixabay.com.«Сотрудница банка» перевела с карты ишимской пенсионерки крупную сумму. Фото - pixabay.com.
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В Ишиме зарегистрирован очередной случай мошенничества. Преступница нашла доверчивую пенсионерку и перевела с ее карты крупную сумму.

– Потерпевшая рассказала, что неизвестная позвонила ей на мобильный и представилась сотрудницей службы безопасности одного из банков. Девушка сообщила, что со счета пенсионерки пытаются снять деньги. Чтобы гражданка не потеряла свои сбережения, необходимо назвать реквизиты карты и пришедший на сотовый телефон смс-код, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что 64-летняя женщина поверила словам звонившей и передала персональные данные своей банковской карты. В результате на телефон потерпевшей пришло несколько смс уведомлений о списании денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершению данного преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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