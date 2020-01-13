Погода на 13 января в Тюмени: день прибывает на час

13 Янв. 2020 2020-01-13T05:01:32+03:00

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Сегодня, 13 января, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Утренний снег во второй половине дня должен ослабнуть, но к вечеру может вновь набрать силу.

Температура воздуха ночью будет минус 14-15 градусов, днем – минус 6–7. Вечером станет морозней на 3 градуса. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2–3 метра в секунду.

13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день «Щедрый вечер». Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев. Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный.

Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный – обильный урожай фруктов. Если замечали на окнах лед, то расчитывали на обилие мёда. С этого времени день прибывает на час.

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ИСТОЧНИК KP.RU