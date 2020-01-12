2020-01-12T18:16:08+03:00
Общество

У самозанятых тюменцев появилась возможность зарегистрироваться в налоговой

К новому режиму присматриваются и тюменские предприниматели
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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У самозанятых тюменцев появилась возможность зарегистрироваться в налоговойУ самозанятых тюменцев появилась возможность зарегистрироваться в налоговойФото: Татьяна Коркина
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У самозанятых жителей Тюменской области с 1 января 2020 появилась возможность зарегистрироваться в налоговой. Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», главные условия – не более 2,4 млн рублей годового дохода и отсутствие наёмного персонала.

По словам тюменки Марии Захаровой, которая находится в декрете, она подрабатывает тем, что делает маникюр. В качестве индивидуального предпринимателя регистрироваться не решалась, учитывая отчётность и страховые взносы. Ждала 1 января, чтобы зарегистрироваться в системе.

- Теперь со спокойной совестью буду заниматься любимым делом. Я консультировалась с юристом и теперь знаю, что моя основная работа менеджером в салоне связи не помешает мне быть самозанятой, - рассказала молодая мама.

Кстати, к новому налоговому режиму стали присматриваться и тюменские предприниматели. Как сообщили в УФНС по Тюменской области, первые итоги о численности зарегистрировавшихся в регионе самозанятых будут доступны после 15 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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