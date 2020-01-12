12 Янв. 2020 2020-01-12T16:49:28+03:00

Тюменские врачи вернули голос девушке, которая не могла говорить больше года Фото: Татьяна Коркина

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Специалисты отоларингологического отделения МСЧ «Нефтяник» провели аугментацию голосовой складки 31-летней тюменке, маме двоих детей. Девушка заболела гриппом, который обернулся для неё серьёзным осложнением – потерей голоса. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, из-за парализованных связок она не могла говорить больше года.

В голосовые связки девушки ввели специальный биологический материал, чтобы придать им форму и объём здорового органа. Операцию провели без единого разреза, и пациентку выписали уже через два дня. Пока женщина говорит с трудом, но через месяц будет делать это свободно.

По словам пациентки, радость от возможности снова говорить трудно передать словами.

– Я целый год была ограничена в возможности общаться, а сейчас она ко мне вернулась. С каждым днем я слышу, как голос меняется и становится сильнее, – рассказывает девушка.

Такую операцию специалисты в Тюменской области провели впервые. Эта технология признана во всём мире, так как является малоинвазивной и эффективной.

ИСТОЧНИК KP.RU