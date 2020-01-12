2020-01-12T16:51:52+03:00
Происшествия

В Тюмени на перекрёстке Республики и Тульской автобус столкнулся с легковушкой

В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Ниссана»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени на перекрёстке Республики и Тульской автобус столкнулся с легковушкой. Фото: соцсетиВ Тюмени на перекрёстке Республики и Тульской автобус столкнулся с легковушкой. Фото: соцсети
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В Тюмени сегодня, 12 января, на перекрёстке Республики и Тульской произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек. По предварительным данным, в аварии виноват водитель «Ниссана», который перестроился на автобусную полосу, чем и спровоцировал столкновение.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, авария произошла около трёх часов дня. Водитель «Ниссана» решил развернуться на автобусной полосе, автобус не успел затормозить и въехал в заднюю часть легковушки. По инерции ударенная легковушка столкнулась с «Ладой-Ларгус».

В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Ниссана», которые получили ушибы и другие повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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