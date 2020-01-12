Тюменцев на практике научат бороться с внутренним страхом

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:56:39+03:00

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Мастер-класс по публичным выступлениям состоится в мультицентре «Моя территория» (ул. Ванцетти, 1) 19 января в 12 часов. В теории и на практике бороться с внутренним страхом и удерживать внимание на себе тюменцев научит создатель и ведущий «Спикер-клуба» Александр Друганов.

По его словам, особенность метода заключается в том, что фокус внимания начинающего спикера меняется с волнения на подготовку и важность темы, о которой он будет рассказывать своим слушателям.

– Когда у выступающего это начинает получаться, то становится гораздо проще и интереснее выходить на публику, – говорит Александр Друганов.

На мероприятие можно попасть бесплатно, нужно лишь перейти по ссылке и поставить плюс в комментариях, сообщает «Мой портал» .

ИСТОЧНИК KP.RU