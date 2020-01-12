2020-01-12T14:46:49+03:00
Здоровье

Тюменцам старше 40 лет напоминают о необходимости пройти диспансеризацию

Благодаря выявлению заболеваний, лечение становится более успешным
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам старше 40 лет напоминают о необходимости пройти диспансеризациюТюменцам старше 40 лет напоминают о необходимости пройти диспансеризациюФото: Татьяна Коркина
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В 2020 году диспансеризацию в Тюменской области пройдут жители старше 40 лет, а также те, кто родился в 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 годах. Как сообщает «Тюменская область сегодня», она необходима для раннего выявления заболеваний, так как диагностика в совокупности со своевременным лечением могут спасти жизнь человеку.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, диспансеризация пройдёт с изменениями, о которых стало известно в 2019 году. 6 мая прошлого года Минздрав России издал указ о том, что граждане старше 40 лет должны каждый год проходить ежегодно. Тем, кто младше этого возраста, нужно проходить медосмотры раз в три года.

В прошлом году во время диспансеризации удалось выявить более 28 тысяч заболеваний, в т.ч. 11 случаев туберкулёза и 974 новообразований (870 из них – злокачественные). Благодаря выявлению таких заболеваний, лечение становится более успешным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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