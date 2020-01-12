2020-01-12T13:28:11+03:00
Общество

В Тюменской области изменится порядок выплаты пособий

В регионе стартует пилотный проект Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области изменится порядок выплаты пособийВ Тюменской области изменится порядок выплаты пособийФото: Татьяна Коркина
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С 1 июля 2020 года в Тюменской области стартует пилотный проект Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты», который предполагает изменений порядка выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и рождения ребёнка.

По словам и.о. заместителя управляющего ТРО Фонда социального страхования Антона Ионова, граждане будут также обращаться к своему работодателю, но сроки и механизмы взаимодействия между работодателем и Фондом сократятся. Антон Ионов отметил, что для получения пособия сотруднику нужно предоставить листок нетрудоспособности, справку о рождении ребёнка и другие документы по месту работы. Также нужно заполнить заявление и указать реквизиты.

- В течение пяти дней работодатель должен будет направить пакет документов в Фонд социального страхования, специалисты которого произведут необходимые расчеты, - рассказал он.

С 1 по 15 число каждого месяца будет перечисляться ежемесячное пособие по уходу за ребёнком. Остальные выплаты Фонд перечислит в течение десяти дней с момента подачи сведений работодателем. Как сообщает «Тюменская линия», в качестве реквизитов можно указать банковский счёт, а средства можно будет получить на карту «МИР» или почтовым переводом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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