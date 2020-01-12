Плановые показатели программы переобучения в Тюменской области перевыполнены в два раза

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:08:51+03:00

Плановые количественные показатели программы переобучения в Тюменской области перевыполнены в два раза Фото: Татьяна Коркина

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В два раза в прошлом году были перевыполнены плановые количественные показатели программы переобучения, повышения квалификации работников предприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, обучение прошли 1,5 тысячи работников вместо 745 запланированных работников с 21 предприятия юга региона.

Задолго до реализации нацпроекта Тюменская область сформировала систему мер по стимулированию роста производительности труда в экономике. В качестве пилотного региона с 2018 года область участвует в федеральной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В 2019 году она трансформировалась в соответствующий национальный проект.

Учитывая рыночную конкуренцию, качество персонала, это важный фактор успеха. Поэтому неотъемлемая часть кадровой политики – это постоянное и качественное повышение квалификации по разным направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU