Плановые показатели программы переобучения в Тюменской области перевыполнены в два раза
В два раза в прошлом году были перевыполнены плановые количественные показатели программы переобучения, повышения квалификации работников предприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, обучение прошли 1,5 тысячи работников вместо 745 запланированных работников с 21 предприятия юга региона.
Задолго до реализации нацпроекта Тюменская область сформировала систему мер по стимулированию роста производительности труда в экономике. В качестве пилотного региона с 2018 года область участвует в федеральной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В 2019 году она трансформировалась в соответствующий национальный проект.
Учитывая рыночную конкуренцию, качество персонала, это важный фактор успеха. Поэтому неотъемлемая часть кадровой политики – это постоянное и качественное повышение квалификации по разным направлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU