На «КиВиН-2020» заявлено 16 тюменских команд
Шестнадцать команд из Тюменской области – тюменские «Русь», «Сделано в Сибири», «Праздник» и «ЗапСиб», сургутские «Северяне», «Без-Славные» и «Чё Каво», югорские «Газпром трансгаз Югорск», «Трое в НасТрое», ханты-манскийская «Сборная ЮГУ» и многие другие – примут участие в фестивале «КиВиН-2020», который пройдёт в Сочи с 12 по 25 января.
Как сообщает «Вслух.ру», всего на 31-й фестиваль зарегистрировано более 620 команд, в том числе из соседних Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
План фестиваля таков:
12 января – приезд команд в Сочи.
13 января – официальное открытие фестиваля и первый фестиваль.
17 января – сформирован список тех, кто прошёл во второй тур.
20 января – старт второго тура.
23 января – традиционный гала-концерт в Зимнем театре.
Состав сезона Высшей лиги КВН 2020 года обнародуют 24 января.
ИСТОЧНИК KP.RU