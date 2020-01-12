На «КиВиН-2020» заявлено 16 тюменских команд

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:20:39+03:00

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Шестнадцать команд из Тюменской области – тюменские «Русь», «Сделано в Сибири», «Праздник» и «ЗапСиб», сургутские «Северяне», «Без-Славные» и «Чё Каво», югорские «Газпром трансгаз Югорск», «Трое в НасТрое», ханты-манскийская «Сборная ЮГУ» и многие другие – примут участие в фестивале «КиВиН-2020», который пройдёт в Сочи с 12 по 25 января.

Как сообщает «Вслух.ру», всего на 31-й фестиваль зарегистрировано более 620 команд, в том числе из соседних Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

План фестиваля таков:

12 января – приезд команд в Сочи.

13 января – официальное открытие фестиваля и первый фестиваль.

17 января – сформирован список тех, кто прошёл во второй тур.

20 января – старт второго тура.

23 января – традиционный гала-концерт в Зимнем театре.

Состав сезона Высшей лиги КВН 2020 года обнародуют 24 января.

ИСТОЧНИК KP.RU