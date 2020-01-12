2020-01-12T08:36:49+03:00
Общество

Ученики омутинской школы провели «Ночь лидеров – 2020»

В соцсетях показывали моменты своих ночных развлечений
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Ученики омутинской школы провели «Ночь лидеров – 2020»Ученики омутинской школы провели «Ночь лидеров – 2020»Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На новогодних каникулах ученики первой омутинской школы провели «Ночь лидеров – 2020», которая прошла с 9 по 10 января 2020. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на Российское движение школьников Тюменской области, организаторы делились в социальных сетях фотографиями и видео с мероприятия, где показывали моменты своих ночных развлечениях.

К «Ночи лидеров» ребята готовились накануне. Придумывали игры, ночное меню и свечки, тестировали новые игры для этапа командообразования.

Также в процессе подготовки они разучили танцы, песни и провели спевки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На «КиВиН-2020» заявлено 16 тюменских команд
Ученики омутинской школы провели «Ночь лидеров – 2020»
Объявлен отбор фильмов на VII международный фестиваль «Ноль Плюс»
Ночью в девятиэтажке на Ленина в Тюмени горела квартира
Тюменцы не торопятся расставаться с новогодними елками
Погода в Тюмени 12 января: не просите у Анисьи тепла
IT-проект «Эстетический гид» от тюменских разработчиков расширяет свои возможности
Тюменский психолог рассказала, кому нужно говорить «спасибо» в Международный день «спасибо»
В Викуловском районе снегобусинам предстоит договориться с Сугробиком
Тюменский врач рассказал, как правильно окунуться в прорубь
Тюмень ждёт ваших голосов на конкурсе «Город России – национальный выбор»
В тюменском ЦУМе в 2020 году появится ещё один центр VisitTyumen
Юная художница из Голышманово изучала в Сочи скульптуру и рисунок
В Тюмени скончался дирижёр Александр Андрюшкин
После запуска фейерверка в Тюмени загорелся балкон в многоэтажке