Ученики омутинской школы провели «Ночь лидеров – 2020»

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:36:49+03:00

В соцсетях показывали моменты своих ночных развлечений

Изменить размер текста: A A

На новогодних каникулах ученики первой омутинской школы провели «Ночь лидеров – 2020», которая прошла с 9 по 10 января 2020. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на Российское движение школьников Тюменской области, организаторы делились в социальных сетях фотографиями и видео с мероприятия, где показывали моменты своих ночных развлечениях.

К «Ночи лидеров» ребята готовились накануне. Придумывали игры, ночное меню и свечки, тестировали новые игры для этапа командообразования.

Также в процессе подготовки они разучили танцы, песни и провели спевки.

ИСТОЧНИК KP.RU