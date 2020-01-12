Ученики омутинской школы провели «Ночь лидеров – 2020»
В соцсетях показывали моменты своих ночных развлечений
Ученики омутинской школы провели «Ночь лидеров – 2020»Фото: Татьяна Коркина
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На новогодних каникулах ученики первой омутинской школы провели «Ночь лидеров – 2020», которая прошла с 9 по 10 января 2020. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на Российское движение школьников Тюменской области, организаторы делились в социальных сетях фотографиями и видео с мероприятия, где показывали моменты своих ночных развлечениях.
К «Ночи лидеров» ребята готовились накануне. Придумывали игры, ночное меню и свечки, тестировали новые игры для этапа командообразования.
Также в процессе подготовки они разучили танцы, песни и провели спевки.
ИСТОЧНИК KP.RU