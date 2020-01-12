Объявлен отбор фильмов на VII международный фестиваль «Ноль Плюс»
Тюменский проект «Ноль Плюс», продвигающий ценностно-ориентированное кино и кинопедагогику, за 7 лет существования завоевал авторитет во всём мире. В прошлом году организатор фестиваля – Фонд развития творчества «Жизнь и дело» - получил консультативный статус Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).
Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, каждый год на «Ноль Плюс» свои работы присылают создатели из почти девяноста стран. В 2019 году кинофестиваль вошёл в сотню лучших проектов страны по экспертной оценке Фонда президентских грантов, получил поддержку администрации президента и Общественной палаты РФ.
Успех проекта – в разнообразии жанров, в широкой тематике фильмов и в демократичной аудитории. На каждом фестивале презентуют сотни лент, которые сняли профессионалы и молодые кинематографисты для семейного просмотра. Помимо кинопоказов, в рамках фестиваля проходят мастер-классы и международный форум «Кинопедагогика».
В конце 2019 года объявлен отбор фильмов на VII международный фестиваль «Ноль Плюс», который состоится в сентябре 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU