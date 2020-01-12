2020-01-12T07:33:20+03:00
Происшествия

Ночью в девятиэтажке на Ленина в Тюмени горела квартира

Один житель дома получил травму
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ночью в девятиэтажке на Ленина в Тюмени горела квартираНочью в девятиэтажке на Ленина в Тюмени горела квартираФото: Татьяна Коркина
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Шесть пожарных машин участвовали в ликвидации ночного пожара в Тюмени, который произошёл в девятиэтажке на улице Ленина, 81. По данным ГУ МЧС по Тюменской области, горела квартира на третьем этаже.

В результате ЧП спасатели эвакуировали из дома около 40 человек, причём 10 человек пожарным пришлось спасать из-за сильного задымления. Один житель дома получил травму.

Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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