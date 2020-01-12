Ночью в девятиэтажке на Ленина в Тюмени горела квартира
Один житель дома получил травму
Ночью в девятиэтажке на Ленина в Тюмени горела квартираФото: Татьяна Коркина
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Шесть пожарных машин участвовали в ликвидации ночного пожара в Тюмени, который произошёл в девятиэтажке на улице Ленина, 81. По данным ГУ МЧС по Тюменской области, горела квартира на третьем этаже.
В результате ЧП спасатели эвакуировали из дома около 40 человек, причём 10 человек пожарным пришлось спасать из-за сильного задымления. Один житель дома получил травму.
Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU