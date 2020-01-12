2020-01-12T08:18:46+03:00
Новый год 2020

Тюменцы не торопятся расставаться с новогодними елками

Основное «поступление» деревьев на мусоросортировочный завод ожидается после старого Нового года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы не торопятся расставаться с новогодними елкамиТюменцы не торопятся расставаться с новогодними елкамиФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Жители областной столицы не торопятся расставаться с главным символом Нового года – елкой. Избавиться от деревьев и вынести их в мусорные контейнеры решились пока только единицы. Как отметили в пресс-службе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТЭО», массово избавляться от новогодних красавиц жители обычно начинают после старого Нового года. После 14 января в мусорные контейнеры часто отправляются не только деревья, но и мишура и елочные игрушки.

С радостью готовы принять елки, пихты и сосны в тюменском зоопарке. Здесь готовы принять как нераспроданные деревья, так и послуживших на радость горожанам лесных красавиц. Причем состояние деревьев значения не имеет, самое главное – снять с них украшения. В зоопарке готовы принять деревья не только в январе, но и в феврале, в марте. Здесь хвойные пойдут на корм копытным животным, некоторым птицам и даже хищникам, ведь в хвое много витаминов.

Кроме этого, елки и шишки от них могут стать игрушками для животных, ветки будут использованы для обустройства лежанок животных, а еще веточками украшают вольеры, потому все привезенные деревья пойдут в дело, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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