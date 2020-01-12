12 Янв. 2020 2020-01-12T08:21:17+03:00

Погода в Тюмени 12 января: не просите у Анисьи тепла Фото: Татьяна Коркина

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В Тюмени сегодня, 12 января, ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами небольшой, умеренный снег, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, температура ночью -12…-17 градусов, при прояснении до -22, днем -8…-13 градусов.

По народному календарю 12 января – Анисьин день, в честь святой Анисии, жившей в III-IV веках в Греции. В этот день было принято резать свиней и варить требуху. В том числе желудки.

Обычно к этому дню усиливался мороз, поэтому в народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла», «К Анисье холода пришли».

ИСТОЧНИК KP.RU