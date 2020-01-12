2020-01-12T08:21:17+03:00
Общество

Погода в Тюмени 12 января: не просите у Анисьи тепла

Днём будет до -13 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Погода в Тюмени 12 января: не просите у Анисьи теплаПогода в Тюмени 12 января: не просите у Анисьи теплаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тюмени сегодня, 12 января, ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами небольшой, умеренный снег, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, температура ночью -12…-17 градусов, при прояснении до -22, днем -8…-13 градусов.

По народному календарю 12 января – Анисьин день, в честь святой Анисии, жившей в III-IV веках в Греции. В этот день было принято резать свиней и варить требуху. В том числе желудки.

Обычно к этому дню усиливался мороз, поэтому в народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла», «К Анисье холода пришли».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученики омутинской школы провели «Ночь лидеров – 2020»
Объявлен отбор фильмов на VII международный фестиваль «Ноль Плюс»
Ночью в девятиэтажке на Ленина в Тюмени горела квартира
Тюменцы не торопятся расставаться с новогодними елками
Погода в Тюмени 12 января: не просите у Анисьи тепла
IT-проект «Эстетический гид» от тюменских разработчиков расширяет свои возможности
Тюменский психолог рассказала, кому нужно говорить «спасибо» в Международный день «спасибо»
В Викуловском районе снегобусинам предстоит договориться с Сугробиком
Тюменский врач рассказал, как правильно окунуться в прорубь
Тюмень ждёт ваших голосов на конкурсе «Город России – национальный выбор»
В тюменском ЦУМе в 2020 году появится ещё один центр VisitTyumen
Юная художница из Голышманово изучала в Сочи скульптуру и рисунок
В Тюмени скончался дирижёр Александр Андрюшкин
После запуска фейерверка в Тюмени загорелся балкон в многоэтажке