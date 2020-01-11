В Тюмени скончался дирижёр Александр Андрюшкин

11 Янв. 2020 2020-01-11T08:56:34+03:00

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Дирижёр Александр Андрюшкин, который внёс неоценимый вклад в развитие оркестровой музыки в Тюменской области скончался на 73-м году жизни. Маэстро отдал музыке 47 лет своей жизни, став продолжателем начинаний и традиций первого руководителя оркестра русских народных инструментов Леонида Беззубова.

Оркестр, которым руководил Александр Андрюшкин, достиг больших высот. В творческом архиве коллектива более 700 произведений. Оркестр участвовал в престижных конкурсах и фестивалях, которые проводились на всероссийском уровне.

Александр Андрюшкин – заслуженный работник культуры РФ, лауреат областной премии им. В.И. Муравленко, лауреат премии Министерства культуры РФ «Душа России», лауреат проекта «Социальная звезда».

«Комсомольская правда – Тюмень» выражает соболезнования родным и близким Александра Андрюшкина.

ИСТОЧНИК KP.RU