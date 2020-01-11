2020-01-11T08:49:29+03:00
Происшествия

После запуска фейерверка в Тюмени загорелся балкон в многоэтажке

Пожар произошёл на ул. Логунова
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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После запуска фейерверка в Тюмени загорелся балкон в многоэтажке. Фото: соцсетиПосле запуска фейерверка в Тюмени загорелся балкон в многоэтажке. Фото: соцсети
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В Тюмени накануне, 10 января, произошёл пожар на ул. Логунова, в доме №20. На девятом этаже многоэтажке загорелся балкон после того, как тюменцы запустили фейерверк возле соседнего дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщении о возгорании поступило на пульт диспетчера в 21.06. На месте работали 7 единиц спецтехники МЧС и 24 человека личного состава.

Ликвидировать пожар огнеборцам удалось в 22.53. Из здания были эвакуированы более 50 человек, погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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