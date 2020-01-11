11 Янв. 2020 2020-01-11T19:15:55+03:00

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IT-проект «Эстетический гид» от тюменских разработчиков расширяет свои возможности. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, отныне на одном ресурсе можно ознакомиться со всеми последними нововведениями в российской системе здравоохранения.

Речь идёт о дополнительных возможностях для пациентов и для врачей, ведь обеим сторонам важно быть в курсе российских медицинских новостей. К примеру, в этом году пересмотрят нормативные акты, которые связаны с правилами контроля и надзора. Отменят санитарно-эпидемиологические нормы, регулирующие работу медорганизаций. По словам автора идеи проекта кандидата медицинских наук Сергея Гольцова, все изменения комментируют ведущие специалисты в сфере медицины.

– «Эстетический гид», разработанный в Тюмени, – это специализированный сервис, где клиники и врачи имеют возможность рассказать о себе, а пациенты получают огромный выбор услуг по всей стране и возможность записаться на очный приём, – рассказал он.

Учитывая то, что медицина в мире шагает вперёд, врачи должны быть в курсе всего происходящего. Многие из препаратов, которые появляются, влияют на здоровье и увеличивают его защитные реакции в ответ на агрессивное воздействие внешних факторов. Особенно это актуально для жителей мегаполисов, где стрессы постоянны, а влияние внешней среды максимально.

ИСТОЧНИК KP.RU