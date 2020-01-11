2020-01-11T19:15:55+03:00
Здоровье

IT-проект «Эстетический гид» от тюменских разработчиков расширяет свои возможности

Речь идёт о дополнительных возможностях для пациентов и для врачей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
IT-проект «Эстетический Гид» от тюменских разработчиков расширяет свои возможностиIT-проект «Эстетический Гид» от тюменских разработчиков расширяет свои возможностиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

IT-проект «Эстетический гид» от тюменских разработчиков расширяет свои возможности. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, отныне на одном ресурсе можно ознакомиться со всеми последними нововведениями в российской системе здравоохранения.

Речь идёт о дополнительных возможностях для пациентов и для врачей, ведь обеим сторонам важно быть в курсе российских медицинских новостей. К примеру, в этом году пересмотрят нормативные акты, которые связаны с правилами контроля и надзора. Отменят санитарно-эпидемиологические нормы, регулирующие работу медорганизаций. По словам автора идеи проекта кандидата медицинских наук Сергея Гольцова, все изменения комментируют ведущие специалисты в сфере медицины.

– «Эстетический гид», разработанный в Тюмени, – это специализированный сервис, где клиники и врачи имеют возможность рассказать о себе, а пациенты получают огромный выбор услуг по всей стране и возможность записаться на очный приём, – рассказал он.

Учитывая то, что медицина в мире шагает вперёд, врачи должны быть в курсе всего происходящего. Многие из препаратов, которые появляются, влияют на здоровье и увеличивают его защитные реакции в ответ на агрессивное воздействие внешних факторов. Особенно это актуально для жителей мегаполисов, где стрессы постоянны, а влияние внешней среды максимально.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
IT-проект «Эстетический гид» от тюменских разработчиков расширяет свои возможности
Тюменский психолог рассказала, кому нужно говорить «спасибо» в Международный день «спасибо»
В Викуловском районе снегобусинам предстоит договориться с Сугробиком
Тюменский врач рассказал, как правильно окунуться в прорубь
Тюмень ждёт ваших голосов на конкурсе «Город России – национальный выбор»
В тюменском ЦУМе в 2020 году появится ещё один центр VisitTyumen
Юная художница из Голышманово изучала в Сочи скульптуру и рисунок
В Тюмени скончался дирижёр Александр Андрюшкин
После запуска фейерверка в Тюмени загорелся балкон в многоэтажке
Тюменцам рассказали о плюсах и минусах раннего бронирования летних туров
Проект «Фотоистория Тюменской области» продолжает свою работу
Ветеранов тюменского госпиталя поздравили с наступившим 2020 годом
В Ишиме весной откроет двери новый корпус детского сада «Ёлочка»
Погода в Тюмени 11 января: в Страшный день обращайте внимание на ветер
В Тюмени начинается благоустройство Заречного парка
Новый руководитель филармонии, пропавшие школьники и найденная собака: публикуем главные новости Тюмени 10 января 2020 г.
Александр Моор поздравил тюменских врачей, получивших почетные звания
Полтонны опасного мяса пытались провезти казахстанцы в Тюмень
Мошенника, пообещавшего купить тоболяку три машины, нашли в Москве
Директор тюменского завода избежал тюрьмы за невыплату зарплаты рабочим
Стало известно, в какой день тюменцы выкинули больше всего мусора
Тюменские спасатели вышли на лед, чтобы рассказать о безопасности
Тюменские рецидивисты фасовали наркотики по пакетам и прятали в снегу
Почти две сотни пропавших найдены в Тюменской области за прошлый год
«Никогда не отчаивайтесь»: пропавшие накануне тюменские школьники нашлись
В центре Тюмени таксист сбил женщину с коляской. Малыш получил травмы
Выйдет в 58: тоболячку осудили за попытку задушить свою четырехлетнюю внучку
Трагедия на тюменской трассе: водитель легковушки погиб в серьезном ДТП
Тюменские врачи выходили малышку с экстремально низкой массой тела