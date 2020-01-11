2020-01-11T15:46:57+03:00
Общество

Тюменский психолог рассказала, кому нужно говорить «спасибо» в Международный день «спасибо»

Этот день отмечают во всём мире 11 января
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский психолог рассказала, кому нужно говорить «спасибо» в Международный день «спасибо»Тюменский психолог рассказала, кому нужно говорить «спасибо» в Международный день «спасибо»Фото: pixabay.com
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Тюменский психолог Александрина Вепрева в День «спасибо», который отмечают сегодня, 11 января, во всём мире, рассказал о том, что благодарить нужно за любой опыт. По его словам, только при взаимодействии друг с другом человек получает бесценный опыт, которые воздействует на личность и формирует нашу личность.

- Благодарить можно не только людей и не только в Международный день «спасибо». Каждый вечер перед сном нужно вспоминать прожитый день и мысленно благодарить за него бога, судьбу, небо, провидение – то, во что вы верите, - цитирует Александрину издание «Тюменская область сегодня».

Эта рефлексия позитивно влияет на самого человека, ведь он получает положительные эмоции. А это, в свою очередь, сказывается на психологическом состоянии человека.

Поблагодарите своих родных и друзей и скажите им сегодня «спасибо»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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