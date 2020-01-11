В Викуловском районе «Снегобусинам» предстоит договориться с Сугробиком

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:31:13+03:00

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В Викуловском районном Доме культуры завтра, 12 января, пройдёт игровая программа «Снегобусины», в которой примут участие викуловчане из семейного клуба выходного дня «Счастливы вместе». По словам заведующей досугового отдела ДК Анастасии Шипачёвой, сейчас Снегобусины отправились на поиски праздничных бус для тётушки Метелицы.

- Она без этих бус не может праздновать Старый новый год. Главным героям - Бусе и Бусечке - предстоит пройти через флешмобы, «ходилки», «искалки». Им нужно будет договориться с Сугробиком», - цитирует Анастасию ИА «Тюменская линия».

Участникам предстоит разморозить бусинки, которые потерялись в снегу. Когда ребята соберут все праздничные бусы, они получат главный приз – коробку с разными игрушками от Деда Мороза.

Помимо участников семейного клуба, в «Снегобусинах» примут участие дошколята и учащиеся начальных классов.

ИСТОЧНИК KP.RU