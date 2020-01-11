2020-01-11T14:31:13+03:00
Общество

В Викуловском районе «Снегобусинам» предстоит договориться с Сугробиком

Снегобусины отправились на поиски праздничных бус для тётушки Метелицы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Викуловском районе «Снегобусинам» предстоит договориться с СугробикомВ Викуловском районе «Снегобусинам» предстоит договориться с СугробикомФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Викуловском районном Доме культуры завтра, 12 января, пройдёт игровая программа «Снегобусины», в которой примут участие викуловчане из семейного клуба выходного дня «Счастливы вместе». По словам заведующей досугового отдела ДК Анастасии Шипачёвой, сейчас Снегобусины отправились на поиски праздничных бус для тётушки Метелицы.

- Она без этих бус не может праздновать Старый новый год. Главным героям - Бусе и Бусечке - предстоит пройти через флешмобы, «ходилки», «искалки». Им нужно будет договориться с Сугробиком», - цитирует Анастасию ИА «Тюменская линия».

Участникам предстоит разморозить бусинки, которые потерялись в снегу. Когда ребята соберут все праздничные бусы, они получат главный приз – коробку с разными игрушками от Деда Мороза.

Помимо участников семейного клуба, в «Снегобусинах» примут участие дошколята и учащиеся начальных классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
IT-проект «Эстетический Гид» от тюменских разработчиков расширяет свои возможности
Тюменский психолог рассказала, кому нужно говорить «спасибо» в Международный день «спасибо»
В Викуловском районе «Снегобусинам» предстоит договориться с Сугробиком
Тюменский врач рассказал, как правильно окунуться в прорубь
Тюмень ждёт ваших голосов на конкурсе «Город России – национальный выбор»
В тюменском ЦУМе в 2020 году появится ещё один центр VisitTyumen
Юная художница из Голышманово изучала в Сочи скульптуру и рисунок
В Тюмени скончался дирижёр Александр Андрюшкин
После запуска фейерверка в Тюмени загорелся балкон в многоэтажке
Тюменцам рассказали о плюсах и минусах раннего бронирования летних туров
Проект «Фотоистория Тюменской области» продолжает свою работу
Ветеранов тюменского госпиталя поздравили с наступившим 2020 годом
В Ишиме весной откроет двери новый корпус детского сада «Ёлочка»
Погода в Тюмени 11 января: в Страшный день обращайте внимание на ветер
В Тюмени начинается благоустройство Заречного парка
Новый руководитель филармонии, пропавшие школьники и найденная собака: публикуем главные новости Тюмени 10 января 2020 г.
Александр Моор поздравил тюменских врачей, получивших почетные звания
Полтонны опасного мяса пытались провезти казахстанцы в Тюмень
Мошенника, пообещавшего купить тоболяку три машины, нашли в Москве
Директор тюменского завода избежал тюрьмы за невыплату зарплаты рабочим
Стало известно, в какой день тюменцы выкинули больше всего мусора
Тюменские спасатели вышли на лед, чтобы рассказать о безопасности
Тюменские рецидивисты фасовали наркотики по пакетам и прятали в снегу
Почти две сотни пропавших найдены в Тюменской области за прошлый год
«Никогда не отчаивайтесь»: пропавшие накануне тюменские школьники нашлись
В центре Тюмени таксист сбил женщину с коляской. Малыш получил травмы
Выйдет в 58: тоболячку осудили за попытку задушить свою четырехлетнюю внучку
Трагедия на тюменской трассе: водитель легковушки погиб в серьезном ДТП
Тюменские врачи выходили малышку с экстремально низкой массой тела