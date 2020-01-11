Тюменский врач рассказал, как правильно окунания в прорубь

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:12:20+03:00

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В следующие выходные, 19 января православные отметят праздник Крещения. Традиционно празднование будет сопровождаться крещенскими купаниями. Однако, врачи предупреждают, что окунаться в холодную воду без подготовки может быть опасно, ведь для организма это холодовой шок. Особенно настороженнее следует быть людям с хроническими заболеваниями, ведь для организма окунание прорубь – холодовой шок.

- Если накануне погружения человек почувствовал недомогание, в том числе незначительное повышение температуры тела, рекомендуется воздержаться от окунания в холодную воду. Это может быть началом проявления инфекционного заболевания или обострения хронического. Купание спровоцирует серьезные осложнения, — предупреждает врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров.

Есть мнение, что такой холодовой стресс для организма может стать «целебным» и, наоборот, поможет вылечиться от некоторых заболеваний. Но это подобно игре в рулетку, врачи предупреждают: может стать лучше, а может и сердце остановиться.

Вообще, что касается сердца, то перед тем, как окунаться в прорубь стоит сделать электрокардиограмму. Это простое исследование поможет выявить скрытые проблемы с сердцем, которые не влияют на самочувствие. Но холодовой стресс может вызвать нарушения ритма сердца.

Чтобы холодная вода не стала шоком для организма, специалисты советует в течение 2-3 недель до купания делать контрастный душ, перед сном открывать окно в комнате на 3-5 минут, чтобы проветрить помещение и засыпать в прохладе, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU