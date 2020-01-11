Тюмень ждёт ваших голосов на конкурсе «Город России – национальный выбор»

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:14:19+03:00

Голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России в 2020 году стартовало

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Голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России в 2020 году стартовало на проекте «Город России – национальный выбор». Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», национальный всероссийский проект направлен на выбор наиболее узнаваемого российского города при помощи голосования интернет-пользователей.

В списке – 83 года, и сейчас Тюмень находится на 36-й строчке. Столица Югры Ханты-Мансийск расположилась на 33-м месте, столица Ямала Салехард – на 64-м. В тройку лидеров входят Смоленск, Севастополь и Барнаул.

Для того чтобы проголосовать за Тюмень, необходимо зайти на сайт город-россии.рф. Голосование бесплатное, правда, в сутки с одного IP-адреса принимается один голос. Итоги голосования подведут в конце 2020 года.

Напомним, что по результатам 2019 года Тюмень заняла 26-место. Наиболее высокий результат у города был в 2012-м году, когда мы были на 7-м месте.

ИСТОЧНИК KP.RU