В тюменском ЦУМе в 2020 году появится ещё один центр VisitTyumen
Ещё один центр VisitTyumen появится в 2020 году в тюменском ЦУМе. По словам руководителя Агентства туризма и продвижения Тюменской области Марии Трофимовой, проект каждый год прирастает новыми объектами, которые могут стать центром притяжения для туристов.
– В течение нескольких веков базарная площадь, где и находится ЦУМ, олицетворяла тюменскую торговлю. Поэтому появление нового центра Visit Tyumen в этом месте будет вполне логично. Сейчас рассматривается насколько вариантов его концепции, но в любом случае он будет совмещать познавательную и торговую стороны, – цитирует Марию департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области.
У нового центра VisitTyumen будет свой облик. Учитывая, что Тюмень славилась своими купеческими традициями, в память о главном торговом месте старого города планируется создать небольшой арт-объект. Также накануне 75-летия Дня Победы не обойдут вниманием историю появления на базарной площади завода, где во времена войны собирались десантные планёры.
ИСТОЧНИК KP.RU