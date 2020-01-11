В тюменском ЦУМе в 2020 году появится ещё один центр VisitTyumen

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:16:27+03:00

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Ещё один центр VisitTyumen появится в 2020 году в тюменском ЦУМе. По словам руководителя Агентства туризма и продвижения Тюменской области Марии Трофимовой, проект каждый год прирастает новыми объектами, которые могут стать центром притяжения для туристов.

– В течение нескольких веков базарная площадь, где и находится ЦУМ, олицетворяла тюменскую торговлю. Поэтому появление нового центра Visit Tyumen в этом месте будет вполне логично. Сейчас рассматривается насколько вариантов его концепции, но в любом случае он будет совмещать познавательную и торговую стороны, – цитирует Марию департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области.

У нового центра VisitTyumen будет свой облик. Учитывая, что Тюмень славилась своими купеческими традициями, в память о главном торговом месте старого города планируется создать небольшой арт-объект. Также накануне 75-летия Дня Победы не обойдут вниманием историю появления на базарной площади завода, где во времена войны собирались десантные планёры.

ИСТОЧНИК KP.RU