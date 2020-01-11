Юная художница из Голышманово изучала в Сочи скульптуру и рисунок

11 Янв. 2020 2020-01-11T09:38:48+03:00

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Воспитанница школы искусств Голышманово Лиза Леонюк побывала в сочинском образовательном центре для одарённых детей «Сириус». В конце прошлого года на художественную смену сюда съехались 200 талантливых детей из разных российских регионов. В команде Елизаветы было 30 человек.

Как рассказала сама девочка, она подала заявку, прошла отбор – и её пригласили. Учились ребята всю неделю, кроме воскресенья.

- Каждый день занятия по скульптуре длились 3,5 часа, по рисунку – 2,5 часа, - рассказывает Лиза. – Для меня скульптура – настоящее открытие. Я сделала фигурку балерины, а затем изготавливала голову и портрет Венеры, части лица Давида. Параллельно рисовали их, чтобы четче понять, как падают тени, где есть объем, а где он пропадает.

Для Лизы 2019 год стал настоящим прорывом в искусстве. Она стала лауреатом II степени Международного конкурса «Адмиралтейская звезда», лауреатом III степени конкурса на стипендию фонда «Новые имена». Также в её активе – участие в XVIII молодёжных дельфийских играх, которые прошли в апреле в Ростове-на-Дону.

По словам девочки, сложность программы в «Сириусе» она оценила позже, когда получила большое количество новых знаний, которые пригодятся в жизни, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU