2020-01-11T08:30:33+03:00
Туризм

Тюменцам рассказали о плюсах и минусах раннего бронирования летних туров

Наиболее популярные направления среди горожан - Турция, Греция и Испания
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменцам рассказали о плюсах и минусах раннего бронирования летних туровТюменцам рассказали о плюсах и минусах раннего бронирования летних туровФото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

Окончание новогодних каникул – время для раннего бронирования летних туров. Сейчас цены по нему просчитаны на все пляжные направления из Тюмени. По словам основателя и директора одного из тюменских туристических агентств Евгении Мурзиной, наиболее популярными направлениями среди тюменцев стали Турция, Греция и Испания.

- Из нашего города улететь по чартерным программам летом можно будет в Турцию, на Кипр, в Болгарию и Тунис. Из Екатеринбурга этим летом будет летать прямой рейс в Черногорию, прошлым летом его не хватало, а также традиционно в Грецию, Испанию, Италию, - рассказывает Евгения Мурзина.

В декабре-январе отели обычно представляют хорошие скидки для заселения летом. В феврале скидки чуть меньше, а минимальные скидки они предоставляют в марте. Раннее бронирование выгодно для тех, кто планирует отдохнуть в дорогом отеле, либо с хорошим соотношением «цена – качество». Это оправдано для отелей Греции, Испании и Италии.

Стоимость тура при раннем бронировании фиксируется в иностранной валюте. Это удобно, ведь тюменцы знают, что цена на тур уже не вырастет. Если она всё-таки снизится (такие случаи редки), то можно пересчитать стоимость.

Тем не менее, минусы раннего бронирования тоже есть. Туроператоры могут поменять день вылета и прилёта, однако к марту полётная программа уже стабильна.

- Если туристам не важен уровень отеля, то можно приобрести тур и за пару дней до вылета, но тогда придется выбирать из того, что осталось, - рассказывает Евгения, отмечая, что туристы предпочитают бронировать туры заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юная художница из Голышманово изучала в Сочи скульптуру и рисунок
В Тюмени скончался дирижёр Александр Андрюшкин
После запуска фейерверка в Тюмени загорелся балкон в многоэтажке
Тюменцам рассказали о плюсах и минусах раннего бронирования летних туров
Проект «Фотоистория Тюменской области» продолжает свою работу
Ветеранов тюменского госпиталя поздравили с наступившим 2020 годом
В Ишиме весной откроет двери новый корпус детского сада «Ёлочка»
Погода в Тюмени 11 января: в Страшный день обращайте внимание на ветер
В Тюмени начинается благоустройство Заречного парка
Новый руководитель филармонии, пропавшие школьники и найденная собака: публикуем главные новости Тюмени 10 января 2020 г.
Александр Моор поздравил тюменских врачей, получивших почетные звания
Полтонны опасного мяса пытались провезти казахстанцы в Тюмень
Мошенника, пообещавшего купить тоболяку три машины, нашли в Москве
Директор тюменского завода избежал тюрьмы за невыплату зарплаты рабочим
Стало известно, в какой день тюменцы выкинули больше всего мусора
Тюменские спасатели вышли на лед, чтобы рассказать о безопасности
Тюменские рецидивисты фасовали наркотики по пакетам и прятали в снегу
Почти две сотни пропавших найдены в Тюменской области за прошлый год
«Никогда не отчаивайтесь»: пропавшие накануне тюменские школьники нашлись
В центре Тюмени таксист сбил женщину с коляской. Малыш получил травмы
Выйдет в 58: тоболячку осудили за попытку задушить свою четырехлетнюю внучку
Трагедия на тюменской трассе: водитель легковушки погиб в серьезном ДТП
Тюменские врачи выходили малышку с экстремально низкой массой тела