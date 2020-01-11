Тюменцам рассказали о плюсах и минусах раннего бронирования летних туров

11 Янв. 2020 2020-01-11T08:30:33+03:00

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Окончание новогодних каникул – время для раннего бронирования летних туров. Сейчас цены по нему просчитаны на все пляжные направления из Тюмени. По словам основателя и директора одного из тюменских туристических агентств Евгении Мурзиной, наиболее популярными направлениями среди тюменцев стали Турция, Греция и Испания.

- Из нашего города улететь по чартерным программам летом можно будет в Турцию, на Кипр, в Болгарию и Тунис. Из Екатеринбурга этим летом будет летать прямой рейс в Черногорию, прошлым летом его не хватало, а также традиционно в Грецию, Испанию, Италию, - рассказывает Евгения Мурзина.

В декабре-январе отели обычно представляют хорошие скидки для заселения летом. В феврале скидки чуть меньше, а минимальные скидки они предоставляют в марте. Раннее бронирование выгодно для тех, кто планирует отдохнуть в дорогом отеле, либо с хорошим соотношением «цена – качество». Это оправдано для отелей Греции, Испании и Италии.

Стоимость тура при раннем бронировании фиксируется в иностранной валюте. Это удобно, ведь тюменцы знают, что цена на тур уже не вырастет. Если она всё-таки снизится (такие случаи редки), то можно пересчитать стоимость.

Тем не менее, минусы раннего бронирования тоже есть. Туроператоры могут поменять день вылета и прилёта, однако к марту полётная программа уже стабильна.

- Если туристам не важен уровень отеля, то можно приобрести тур и за пару дней до вылета, но тогда придется выбирать из того, что осталось, - рассказывает Евгения, отмечая, что туристы предпочитают бронировать туры заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU