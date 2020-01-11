В Ишиме весной откроет двери новый корпус детского сада «Ёлочка»

11 Янв. 2020 2020-01-11T07:35:52+03:00

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Более 150 воспитанников примет в марте 2020 года новый корпус ишимского детского сада «Ёлочка». Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, детский сад достраивают на месте снесённых корпусов, которые были построены в 1937 году.

Как отметил глава Ишима Фёдор Шишкин, новый детский сад на 150 мест было решено построить вместо двух деревянных корпусов, которые давно устарели – морально и физически. Соответствующее распоряжение дал экс-губернатор Тюменской области, а ныне – глава министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев во время рабочего визита в Ишим.

- Действующий губернатор Александр Моор поддержал решение, из областного бюджета было выделено финансирование на разработку проектно-сметной документации и строительство. Мы благодарны правительству региона за оказанную поддержку, - рассказал Фёдор Шишкин.

Новый корпус детского сада будет современным, функциональным и украсит центр города. Дата сдачи в эксплуатацию детского сада весной 2020 года станет одним из самых ожидаемых событий года.

ИСТОЧНИК KP.RU