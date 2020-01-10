В Тюмени начинается благоустройство Заречного парка

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:58:01+03:00

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В Тюмени начинается благоустройство парка в 1-м Заречном микрорайоне. На первом этапе будет выполнено берегоукрепление и строительство дамбы.

Работы начинают зимой неслучайно, в этот период низкий уровень вод, весной же вышедшая из берегов река может помешать планам. В марте строители должны завершить начатое, отмечалось сегодня на рабочем совещании, в котором приняли участие руководство управы Центрального административного округа и инженеры Мостостроя-11.

- Сейчас на территории можно видеть зеленый забор, рабочие устанавливают вагончики, завозят стройматериалы, спецтехнику. После 20 января начнется берегоукрепление Туры – забивка свай и шпунтов, - рассказали в администрации города.

Согласно проекту, на гребне дамбы высотой 2.5 метра построят велосипедные дорожки, обустроят пешеходную зону, а также тренажерные и смотровые площадки. С дамбы построят несколько спусков в парк, в том числе с пандусами. Все работы, связанные с благоустройством и берегоукреплением в Заречном парке, планируется завершить к осени этого года.

В 2021 году строители приступят к выполнению 2 этапа благоустройства территории площадью 7,5 га. В перспективе горожане смогут проехать на велосипеде или пройтись пешком из центра, с любого берега набережной Туры по отремонтированной, освещенной велопешеходной трассе мимо химико-фармацевтического завода, улицы Астраханской до благоустроенного Заречного парка.

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ИСТОЧНИК KP.RU