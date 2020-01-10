Новый руководитель филармонии, пропавшие школьники и найденная собака: публикуем главные новости Тюмени 10 января 2020 г.

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:44:44+03:00

Изменить размер текста: A A

1. В Тюменской филармонии назначили нового руководителя. Им стал 47-летний Александр Березин.

По словам новоиспеченного директора, особое внимание он планирует уделить поддержке одаренных детей. Так, в этом году в планах больше заниматься детским художественным образованием.

В Тюменской филармонии новый начальник. Фото - ТКТО.

2. В Тюмени удалось отыскать двух мальчиков, Вову и Глеба, которые пропали накануне, 9 января. Их искали не только родители, но и полицейские.

«Всё, детей мы нашли. Спасибо всем за участие и помощь», – написала Наталья Петрова в комментариях к своему же посту.

В Тюмени нашлись пропавшие накануне школьники. Фото - "ЧС Тюмень".

3. На тюменской дороге вблизи села Уват произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись легковой автомобиль «Мазда 6» и грузовик МАЗ. Эта история не была бы так примечательна, если бы местным пожарным пришлось спасать только людей.

После того как двух пассажиров иномарки извлекли из искореженной машины и оказали им первую помощь, они тут же схватились за голову. Дело в том, что с ними ехала любимая собака, которой после столкновения в авто не оказалось.

4. В тюменской больнице врачи спасли девочку, вес которой не превышал 600 граммов. В отделение реанимации ОКБ № 2 ребенка доставили сразу после появления на свет с серьезной патологией.

Из-за несформированности систем организма лечение некротизирующего энтероколита у недоношенных сопряжено с большими сложностями.

5. В Тюмени задержана руководитель туристического агентства. Женщину подозревают в мошенничестве: число ее жертв превысило тридцать человек.

В местную полицию поступило множество звонков от тюменцев, которые остались без заграничного отдыха. Все они покупали заветные путевки в одной и той же туристической фирме.

ИСТОЧНИК KP.RU