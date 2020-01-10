2020-01-10T15:37:09+03:00
Здоровье

Александр Моор поздравил тюменских врачей, получивших почетные звания

Слова признательности губернатор опубликовал в социальных сетях
Вадим Бегун
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Александр Моор поздравил тюменских врачей, получивших почетные звания. Фото со странички Александра Моора в социальной сети "ВКонтакте".Александр Моор поздравил тюменских врачей, получивших почетные звания. Фото со странички Александра Моора в социальной сети "ВКонтакте".
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Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил слова благодарности двум тюменским врачам – доктору-кардиохирургу Кириллу Горбатикову и руководителю Центра терапии Областной клинической больницы № 1 Елене Журавлевой. Недавно они получили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Указ подписал президент страны Владимир Путин.

«Еще несколько десятков лет назад словосочетание «операция на сердце ребенка» казалось чем-то на грани фантастики. Сегодня такие вмешательства проводятся практически по всей стране. В Тюмени они осуществляются на очень высоком уровне», – написал глава региона на своих страничках в социальных сетях «Инстаграм», «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Фото со странички Александра Моора в социальной сети "ВКонтакте".

Фото со странички Александра Моора в социальной сети "ВКонтакте".

Александр Моор поздравил тюменских медиков и заявил, что гордится, что такие специалисты живут и работают в Тюменской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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