2020-01-10T15:26:01+03:00
Общество

Полтонны опасного мяса пытались провезти казахстанцы в Тюмень

Продукция возвращена на территорию соседнего государства
Вадим Бегун
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Полтонны опасного мяса пытались провезти казахстанцы в Тюмень. Фото - pixabay.com.Полтонны опасного мяса пытались провезти казахстанцы в Тюмень. Фото - pixabay.com.
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За новогодние праздники сотрудники тюменского Россельхознадзора проинспектировали ввоз более 3,8 тонны животноводческой продукции в Тюменскую область. Как выяснилось, не все мясо было ввезено на территорию России по правилам.

– Установлено шесть случаев нелегальной транспортировки 549 килограммов мяса (свинина, баранина, мясо птицы, сало, фарш) в Тюменскую область из Республики Казахстан. На перевозимые грузы отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции, – рассказали в пресс-службе Росельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что все нарушители были привлечены к административной ответственности. Партии опасного груза возвращены на территорию Республики Казахстан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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