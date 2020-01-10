Мошенника, пообещавшего купить тоболяку три машины, нашли в Москве

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:20:23+03:00

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В тобольскую полицию позвонил местный житель с сообщением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что доверился незнакомцу и передал ему средства на покупку автомобилей, однако того и след простыл.

– Заявитель решил приобрести во Владивостоке иностранные автомобили. Он нашел посредника и договорился с ним о покупке. Потерпевший взял в кредит 350 тысяч рублей, также отдал накопленные 160 тысяч мужчине, чтобы тот купил два легковых и один грузовой автомобиль. Но в назначенную дату злоумышленник машины не привез, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что потерпевший с другом отправился во Владивосток, нашел посредника и потребовал вернуть деньги. Тогда злоумышленник передал им один уже купленный автомобиль, при этом остался должен еще 350 тысяч рублей. Деньги он так и не вернул, скрывшись в неизвестном направлении.

Тобольские оперативники задержали мошенника в Москве. Задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем в отношении подозреваемого возобновлено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU