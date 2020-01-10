2020-01-10T15:55:38+03:00
Общество

Директор тюменского завода избежал тюрьмы за невыплату зарплаты рабочим

Мужчине пришлось погасить всю задолженность
Вадим Бегун
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Директор тюменского завода может избежать тюрьмы за невыплату зарплаты рабочим.Директор тюменского завода может избежать тюрьмы за невыплату зарплаты рабочим.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменские следователи ходатайствуют о прекращении уголовного дела в отношении директора ПАО «Опытный завод «Электрон». Мужчина подозревался в невыплате заработной платы своим подчиненным.

По версии следствия, руководитель общества с декабря 2018 года по август 2019-го допустил образование задолженности по заработной плате перед своими работниками на общую сумму около 20 миллионов рублей.

– Подозреваемый свою вину признал и в полном объеме погасил образовавшуюся перед работниками задолженность, – уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что следователь вынес постановление и вместе с материалами уголовного дела направил его мировому судье. Он просит прекратить уголовное дело и назначить обвиняемому наказание в виде штрафа.

Свое решение следователь мотивировал тем, что данное преступление совершено впервые и оно небольшой тяжести. К тому же руководитель предприятия полностью возместил ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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