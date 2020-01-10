10 Янв. 2020 2020-01-10T15:50:32+03:00

Стало известно, в какой день тюменцы выкинули больше всего мусора. Фото - "ТЭО".

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Жители Тюмени в новогодние праздники выкинули больше всего мусора 6 января. Всего же по области за каникулы вывезено более семи тысячи тонн отходов. На улицах города работало более 130 единиц техники.

– Основная масса твердых коммунальных отходов в эти дни была вывезена из областного центра и близлежащих районов – более 5,7 тысячи тонн. Пик заполнения контейнерных площадок в Тюмени и Ишиме пришелся на шестое января, а в Тобольске – на третье, – рассказали в пресс-службе регоператора ТЭО.

В компании заявили, что, несмотря на предновогодние рекомендации астрологов по правильной встрече года Крысы и советы отложить традиционную уборку, ни один из выходных дней не смог побить рекорд по количеству выброшенного 31 декабря мусора. Только в последний день уходящего года в Тюменской области образовалось почти 1200 тонн отходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU