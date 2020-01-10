Тюменские спасатели вышли на лед, чтобы рассказать о безопасности

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:28:18+03:00

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Тюменские спасатели ежедневно проводят профилактические рейды на замерзших водоемах. По их словам, мероприятия носят превентивный характер.

– Мы проводим беседы, рассказываем об опасных местах на водоемах. Кроме того, инструктируем, что нужно делать, если человек провалился под лед. Общаемся и с подрастающим поколением. Дети часто играют в хоккей прямо на льду, скатываются на санках и ледянках с берега, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

По мнению спасателей, в настоящее время лед на местных озерах и реках уже прочный, но все же остаются места, где следует проявить внимательность. К примеру, участки, где происходит сброс теплой воды: лед здесь непрочен и, соответственно, опасен из-за неравномерного промерзания.

Инспекторы ГИМС просят обратить внимание рыбаков и любителей зимнего активного отдыха на соблюдение правил безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU