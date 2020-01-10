Тюменские рецидивисты фасовали наркотики по пакетам и прятали в снегу

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:58:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ялуторовске пойманы местные жители, которые распространяли наркотики, делая так называемые закладки. Преступление удалось раскрыть в течение двух суток.

– Схемы приобретения наркотиков у ялуторовчан идентичны: заказ производился через сеть Интернет. После оплаты они получали координаты, где забирать свой товар. В обоих случаях пакетики с запрещенными веществами прятались в снегу на городских улицах. По словам подозреваемых, наркотические вещества приобретались ими для личного употребления, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что у преступников изъяты небольшие зип-пакеты. В них находились 0,26 и 0,27 грамм N-метилэфедрона.

По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела. Молодым людям, 31 и 23 лет, грозит лишение свободы на срок до трех лет. Также стало известно, что ранее они уже были судимы.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU