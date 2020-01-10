2020-01-10T12:58:55+03:00
Происшествия

Тюменские рецидивисты фасовали наркотики по пакетам и прятали в снегу

Парням грозит до трех лет колонии
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы прятали наркотики в снегу. Фото - pixabay.com.Тюменцы прятали наркотики в снегу. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Ялуторовске пойманы местные жители, которые распространяли наркотики, делая так называемые закладки. Преступление удалось раскрыть в течение двух суток.

– Схемы приобретения наркотиков у ялуторовчан идентичны: заказ производился через сеть Интернет. После оплаты они получали координаты, где забирать свой товар. В обоих случаях пакетики с запрещенными веществами прятались в снегу на городских улицах. По словам подозреваемых, наркотические вещества приобретались ими для личного употребления, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что у преступников изъяты небольшие зип-пакеты. В них находились 0,26 и 0,27 грамм N-метилэфедрона.

По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела. Молодым людям, 31 и 23 лет, грозит лишение свободы на срок до трех лет. Также стало известно, что ранее они уже были судимы.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские рецидивисты фасовали наркотики по пакетам и прятали в снегу
Почти две сотни пропавших найдены в Тюменской области за прошлый год
«Никогда не отчаивайтесь»: пропавшие накануне тюменские школьники нашлись
В центре Тюмени таксист сбил женщину с коляской. Малыш получил травмы
Выйдет в 58: тоболячку осудили за попытку задушить свою четырехлетнюю внучку
Трагедия на тюменской трассе: водитель легковушки погиб в серьезном ДТП
Тюменские врачи выходили малышку с экстремально низкой массой тела
В Тюмени со вчерашнего вечера ищут двух пропавших мальчиков
Более 30 тюменцев остались без путевок из-за обмана директора турфирмы
Имущество Антипинского НПЗ оценили почти в 200 миллиардов рублей
Тюменский дом печати могут приватизировать
Вышедший из тюрьмы тоболяк обкрадывал знакомых в новогодние праздники
Порядка восьми тысяч деревьев высадят в Тюмени в этом году
Тюменец отказался кормить малолетнего сына и напал на любимую с ножом
Тюменцы могут принять участие во втором окружном конкурсе «Команда Урала»
На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 10 января в Тюмени: ждите снегопада
Александр Сидоров – новый директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области
Смертельное падение, новый детсад и опасная сосиска: публикуем главные новости Тюмени 9 января 2020 г.
«Здравствуй, Новый год!»: ишимец получил бутылкой шампанского по голове
Тоболяку грозит пять лет тюрьмы за украденный с новогоднего стола дорогой смартфон
В тюменской Войновке возведут детский сад
У тоболяка с психическим расстройством забрали водительские права
Директор тюменской УК крупно оштрафован за затопленный подвал
Тюменцы стали чаще жениться
«Уже посинела»: тюменка спасла дочку, которая подавилась сосиской
Тюменские росгвардейцы рассказали о своей работе в Новый год