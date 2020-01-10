«Никогда не отчаивайтесь»: пропавшие накануне тюменские школьники нашлись

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:43:09+03:00

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В Тюмени удалось отыскать двух мальчиков, Вову и Глеба, которые пропали накануне, 9 января. Их искали не только родители, но и полицейские.

«Все, детей мы нашли. Спасибо всем за участие и помощь», – написала Наталья Петрова в комментариях к своему же посту, который ранее опубликовала в социальной сети «ВКонтакте». Женщина не стала уточнять, где именно пропадали школьники.

Эту информацию подтвердила мама одного из мальчиков Яна Бакшаева. Она также поблагодарила всех, кто принимал участие в поиске.

«Еще раз выражаю свою благодарность всем жителям Тюмени и Тюменского района, отдельно журналистам разных изданий, школе № 63 и нашему лицею, сотруднику ПДН шестого отдела, которая вместе с нами лазила по трубам и домам полночи. Никогда не отчаивайтесь, ищите своих пропавших детей по горячим следам и вы обязательно найдете. Где-то мы упустили, что-то, может, недосказали. Будем работать над этим, впервые столкнулись с подобной ситуацией», – сообщает женщина.

Она добавила, что с ребятами все в порядке, они уже дома.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что мальчики ушли гулять вчера в час дня, больше их никто не видел. Никаких документов при них не было, их телефоны также не были доступны.

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ИСТОЧНИК KP.RU