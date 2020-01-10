2020-01-10T12:43:09+03:00
Общество

«Никогда не отчаивайтесь»: пропавшие накануне тюменские школьники нашлись

Пока неизвестно, где пропадали мальчики
Вадим Бегун
Поделиться:
Пропавшие накануне тюменские школьники нашлись. Фото - Наталья Петрова.Пропавшие накануне тюменские школьники нашлись. Фото - Наталья Петрова.
Изменить размер текста:

В Тюмени удалось отыскать двух мальчиков, Вову и Глеба, которые пропали накануне, 9 января. Их искали не только родители, но и полицейские.

«Все, детей мы нашли. Спасибо всем за участие и помощь», – написала Наталья Петрова в комментариях к своему же посту, который ранее опубликовала в социальной сети «ВКонтакте». Женщина не стала уточнять, где именно пропадали школьники.

Эту информацию подтвердила мама одного из мальчиков Яна Бакшаева. Она также поблагодарила всех, кто принимал участие в поиске.

«Еще раз выражаю свою благодарность всем жителям Тюмени и Тюменского района, отдельно журналистам разных изданий, школе № 63 и нашему лицею, сотруднику ПДН шестого отдела, которая вместе с нами лазила по трубам и домам полночи. Никогда не отчаивайтесь, ищите своих пропавших детей по горячим следам и вы обязательно найдете. Где-то мы упустили, что-то, может, недосказали. Будем работать над этим, впервые столкнулись с подобной ситуацией», – сообщает женщина.

Она добавила, что с ребятами все в порядке, они уже дома.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что мальчики ушли гулять вчера в час дня, больше их никто не видел. Никаких документов при них не было, их телефоны также не были доступны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени со вчерашнего вечера ищут двух пропавших мальчиков

Ребята могут находиться в районе улицы Монтажников (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские рецидивисты фасовали наркотики по пакетам и прятали в снегу
Почти две сотни пропавших найдены в Тюменской области за прошлый год
«Никогда не отчаивайтесь»: пропавшие накануне тюменские школьники нашлись
В центре Тюмени таксист сбил женщину с коляской. Малыш получил травмы
Выйдет в 58: тоболячку осудили за попытку задушить свою четырехлетнюю внучку
Трагедия на тюменской трассе: водитель легковушки погиб в серьезном ДТП
Тюменские врачи выходили малышку с экстремально низкой массой тела
В Тюмени со вчерашнего вечера ищут двух пропавших мальчиков
Более 30 тюменцев остались без путевок из-за обмана директора турфирмы
Имущество Антипинского НПЗ оценили почти в 200 миллиардов рублей
Тюменский дом печати могут приватизировать
Вышедший из тюрьмы тоболяк обкрадывал знакомых в новогодние праздники
Порядка восьми тысяч деревьев высадят в Тюмени в этом году
Тюменец отказался кормить малолетнего сына и напал на любимую с ножом
Тюменцы могут принять участие во втором окружном конкурсе «Команда Урала»
На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 10 января в Тюмени: ждите снегопада
Александр Сидоров – новый директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области
Смертельное падение, новый детсад и опасная сосиска: публикуем главные новости Тюмени 9 января 2020 г.
«Здравствуй, Новый год!»: ишимец получил бутылкой шампанского по голове
Тоболяку грозит пять лет тюрьмы за украденный с новогоднего стола дорогой смартфон
В тюменской Войновке возведут детский сад
У тоболяка с психическим расстройством забрали водительские права
Директор тюменской УК крупно оштрафован за затопленный подвал
Тюменцы стали чаще жениться
«Уже посинела»: тюменка спасла дочку, которая подавилась сосиской
Тюменские росгвардейцы рассказали о своей работе в Новый год