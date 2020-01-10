Выйдет в 58: тоболячку осудили за попытку задушить свою четырехлетнюю внучку

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:27:22+03:00

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Тобольский городской суд вынес приговор по делу о покушении на убийство четырехлетней девочки. На преступление пошла ее родная бабушка.

Малышку доставили в областную больницу № 3 17 сентября. Тогда врачи зафиксировали у девочки кому, отек легких, а также многочисленные кровоизлияния на лице и шее. Следователи пришли к выводу, что все это последствия попытки убийства ребенка. Позже выяснилось, что маленькая пациентка стала жертвой родной бабушки.

– Мать пострадавшей девочки, уходя на работу, оставила ребенка со своей матерью, та напилась и решила убить ребенка. Она подошла к лежащей на кровати внучке и начала ее душить. В это время ее сожитель, находясь на кухне, пил водку. Услышав шум, он вбежал в комнату и предотвратил убийство, – рассказали в пресс-службе Тобольского городского суда.

Позже женщина заявила врачам, что у ребенка начались судороги. Однако медики настаивали на том, что такие серьезные повреждения из-за этого не могли возникнуть.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что 50-летняя женщина виновна в покушении на убийство. Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы и ограничению свободы сроком на 1 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU