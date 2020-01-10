2020-01-10T10:20:12+03:00
Общество

В Тюмени со вчерашнего вечера ищут двух пропавших мальчиков

Ребята могут находиться в районе улицы Монтажников
Вадим Бегун
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В Тюмени пропали два мальчика. Фото - Наталья Петрова.В Тюмени пропали два мальчика. Фото - Наталья Петрова.
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В Тюмени накануне, 9 января, пропали два подростка. В настоящее время их ищут родители и полицейские.

«Если кто-то видел двух подростков на вид около 13–15 лет, славянской внешности, которые могут находиться в районе улицы Монтажников, дом 13, просьба срочно сообщить. Детей зовут Глеб и Вова, в данный момент их поисками занимаются родители и полиция», – такое сообщение опубликовано в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Петрова, которая разместила запись, рассказывает, что мальчики ушли гулять вчера в час дня, больше их никто не видел. Также стало известно, что никаких документов при них нет. Их телефоны недоступны.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчиков, просьба позвонить в полицию по номеру телефона 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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