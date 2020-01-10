10 Янв. 2020 2020-01-10T10:15:12+03:00

Имущество Антипинского НПЗ оценили почти в 200 миллиардов рублей. Фото - СК по Тюменской области.

Однако этой суммы не хватит, чтобы расплатиться по долгам

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Стала известна балансовая стоимость Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Также понятно, что этих денег не хватит, чтобы погасить все долги, которые образовались перед кредиторами.

Как стало известно из финального отчета арбитражного управляющего, который опубликован на портале «Федресурс», имущество завода оценено в 186 миллиардов 577 миллионов рублей.

Однако размер общей задолженности предприятия перед кредиторами составляет более 252 миллиардов рублей. Из этой суммы основной долг равен 61,7 млрд, финансовые санкции – 1,6 млрд, сумма заявленных требований – 188,9 млрд.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Александр Моор заявил, что примет все меры, чтобы планы, связанные с Антипинским НПЗ, реализовались. Губернатор поделился информацией о судьбе завода.

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ИСТОЧНИК KP.RU