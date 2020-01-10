Более 30 тюменцев остались без путевок из-за обмана директора турфирмы

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:11:52+03:00

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В Тюмени задержана руководитель туристического агентства. Женщину подозревают в мошенничестве: число ее жертв превысило тридцать человек.

В местную полицию поступило множество звонков от тюменцев, которые остались без заграничного отдыха. Все они покупали заветные путевки в одной и той же туристической фирме.

– Злоумышленница, являясь индивидуальным предпринимателем и руководителем туристического агентства, продавала курортные туры раннего бронирования. Женщина принимала оплату наличкой в офисе, переводами на карту. Также она помогала по онлайн-системе оформить кредиты своим клиентам, – сообщила пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что обязательства директором выполнены не были. После женщина и вовсе перестала выходить на связь, офис фирмы оказался закрытым. Общая сумма ущерба составила более четырех миллионов рублей.

В результате оперативной работы полицейские задержали 55-летнюю подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU