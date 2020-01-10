2020-01-10T10:11:52+03:00
Происшествия

Более 30 тюменцев остались без путевок из-за обмана директора турфирмы

Теперь женщину обвиняют в мошенничестве
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцев обманула директор турфирмы. Фото - pixabay.com.Тюменцев обманула директор турфирмы. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени задержана руководитель туристического агентства. Женщину подозревают в мошенничестве: число ее жертв превысило тридцать человек.

В местную полицию поступило множество звонков от тюменцев, которые остались без заграничного отдыха. Все они покупали заветные путевки в одной и той же туристической фирме.

– Злоумышленница, являясь индивидуальным предпринимателем и руководителем туристического агентства, продавала курортные туры раннего бронирования. Женщина принимала оплату наличкой в офисе, переводами на карту. Также она помогала по онлайн-системе оформить кредиты своим клиентам, – сообщила пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что обязательства директором выполнены не были. После женщина и вовсе перестала выходить на связь, офис фирмы оказался закрытым. Общая сумма ущерба составила более четырех миллионов рублей.

В результате оперативной работы полицейские задержали 55-летнюю подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские врачи выходили малышку с экстремально низкой массой тела
В Тюмени со вчерашнего вечера ищут двух пропавших мальчиков
Более 30 тюменцев остались без путевок из-за обмана директора турфирмы
Имущество Антипинского НПЗ оценили почти в 200 миллиардов рублей
Тюменский дом печати могут приватизировать
Вышедший из тюрьмы тоболяк обкрадывал знакомых в новогодние праздники
Порядка восьми тысяч деревьев высадят в Тюмени в этом году
Тюменец отказался кормить малолетнего сына и напал на любимую с ножом
Тюменцы могут принять участие во втором окружном конкурсе «Команда Урала»
На улице Щербакова в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 10 января в Тюмени: ждите снегопада
Александр Сидоров – новый директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области
Смертельное падение, новый детсад и опасная сосиска: публикуем главные новости Тюмени 9 января 2020 г.
«Здравствуй, Новый год!»: ишимец получил бутылкой шампанского по голове
Тоболяку грозит пять лет тюрьмы за украденный с новогоднего стола дорогой смартфон
В тюменской Войновке возведут детский сад
У тоболяка с психическим расстройством забрали водительские права
Директор тюменской УК крупно оштрафован за затопленный подвал
Тюменцы стали чаще жениться
«Уже посинела»: тюменка спасла дочку, которая подавилась сосиской
Тюменские росгвардейцы рассказали о своей работе в Новый год