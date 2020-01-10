Тюменские врачи выходили малышку с экстремально низкой массой тела

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:31:00+03:00

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В тюменской больнице врачи спасли девочку, вес которой не превышал 600 граммов. В отделение реанимации ОКБ № 2 ребенка доставили сразу после появления на свет с серьезной патологией.

– Из-за несформированности систем организма лечение некротизирующего энтероколита у недоношенных сопряжено с большими сложностями. При этом врачи стремятся не только спасти жизнь маленького больного, но и обеспечить ее качество, – говорит пресс-секретарь медучреждения Анастасия Дембицкая.

Она отметила, что маленькая пациентка активно идет на поправку. На сегодняшний день ее жизни ничто не угрожает.

Оказывается, детские хирурги ОКБ № 2 уже несколько лет выполняют лапароскопические операции малышам, родившимся раньше срока. Успешно оперировать крошечных пациентов с экстремально низкой массой тела буквально на первых часах жизни врачам позволяют не только высокая квалификация медицинского персонала, но и наличие современного оборудования в клинике.

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ИСТОЧНИК KP.RU