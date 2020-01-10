2020-01-10T06:21:25+03:00
Общество

Тюменцы могут принять участие во втором окружном конкурсе «Команда Урала»

Заявки принимаются до 9 февраля
Вадим Бегун
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Тюменцы могут принять участие во втором окружном конкурсе «Команда Урала». Фото - пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.Тюменцы могут принять участие во втором окружном конкурсе «Команда Урала». Фото - пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
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Стартует второй конкурс «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа – Команда Урала». Для участия в нем необходимо до 9 февраля подать заявку на сайте КомандаУрала.РФ.

– Ключевым отличием этого года является разделение участников на два потока. Это позволит расширить количество соискателей и даст возможность проявить себя различным группам молодежи, – отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

В первом потоке «Будущий управленец» смогут принять участие старшеклассники и студенты от 17 лет. Второй поток «Молодой профессионал» предназначен для молодых людей до 35 лет.

В феврале состоится онлайн-тестирование и диагностика профессиональных способностей конкурсантов. Прошедшие отбор участники пройдут дистанционную образовательную программу от Уральского института управления. Финал конкурса запланирован во время проведения Окружного форума молодежи «Утро-2020».

Напомним, что идея появления подобного конкурса была озвучена в ходе проведения первого заседания Совета по молодежной политики в сентябре 2018 года. В первый сезон на конкурс было подано 4 тысячи заявок. Тогда по итогам всех этапов конкурса победителями стали 111 человек, среди них 22 тюменца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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