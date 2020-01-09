Александр Сидоров – новый директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области

9 Янв. 2020 2020-01-09T19:05:31+03:00

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Александр Сидоров назначен директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Об этом в четверг, 9 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующее распоряжение о назначении подписал губернатор региона Александр Моор.

Новый директор департамента потребительского рынка и туризма родился в Тюмени в 1982 году. В 2004 году Александр Сидоров окончил ТюмГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал юристом-менеджером, заместителем руководителя юридической службы Фонда развития жилищного строительства Тюменской области.

Позже замещал должность заведующего сектором аналитики управления законопроектных работ главного правового управления регионального правительства. С 2015 года работал в областном управлении лицензирования и регулирования потребительского рынка и в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что Андрей Пантелеев (теперь уже бывший директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области) назначен заместителем губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU