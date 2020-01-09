Александр Сидоров – новый директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области
Александр Сидоров назначен директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Об этом в четверг, 9 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующее распоряжение о назначении подписал губернатор региона Александр Моор.
Новый директор департамента потребительского рынка и туризма родился в Тюмени в 1982 году. В 2004 году Александр Сидоров окончил ТюмГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал юристом-менеджером, заместителем руководителя юридической службы Фонда развития жилищного строительства Тюменской области.
Позже замещал должность заведующего сектором аналитики управления законопроектных работ главного правового управления регионального правительства. С 2015 года работал в областном управлении лицензирования и регулирования потребительского рынка и в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что Андрей Пантелеев (теперь уже бывший директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области) назначен заместителем губернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU