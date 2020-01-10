2020-01-10T08:08:07+03:00
Общество

Порядка восьми тысяч деревьев высадят в Тюмени в этом году

Посадки производятся точечно, в том числе в плотной застройке
Вадим Бегун
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Порядка восьми тысяч деревьев высадят в Тюмени в этом году. Фото - горадминистрация.Порядка восьми тысяч деревьев высадят в Тюмени в этом году. Фото - горадминистрация.
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В Тюмени в 2020 году планируется высадить около 8 тысяч саженцев. Кроме того, в плане прописан и уход за растениями.

Стало известно, что вблизи улично-дорожной сети появятся 6 700 саженцев деревьев на 390 участках, на озелененных территориях – 770 деревьев на 35 объектах. В рамках акции «Классное дерево» на территории 25 школ планируют высадить около 640 деревьев.

В плане прописан уход за растениями. Так, формовочной обрезке будут подвержены около двух тысяч зеленых насаждений, омолаживающей – 4 800 деревьев и кустарников.

– Мест для крупных посадок становится все меньше. Посадки производятся точечно, в том числе в плотной застройке. В городе также есть около 550 сухостойных, аварийных деревьев и пней, вместо которых можно производить посадку молодых саженцев, – сообщил директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев.

Глава Тюмени Руслан Кухарук в свою очередь акцентировал внимание ответственных структур на необходимости качественного проведения работ по озеленению и обрезке, сообщает пресс-служба администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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