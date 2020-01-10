Погода на 10 января в Тюмени: снова без осадков

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:55:28+03:00

В этот день солнце не «улыбнется» горожанам

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Сегодня, 10 января, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 11 градусов, днем – минус 7–9. Вечером станет морозней на 2 градуса. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3–4 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Игнатия Ломского, Ярославского. Наши предки заметили, что погода в этот день указывает на погоду в июле будущего года. Если 10 января случатся снегопады и метели, то в июле будут частые дожди. Если в этот день скирды хлеба были покрыты инеем, это тоже был верный знак того, что будущее лето будет дождливым.

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ИСТОЧНИК KP.RU