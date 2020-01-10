2020-01-10T10:09:36+03:00
Происшествия

Вышедший из тюрьмы тоболяк обкрадывал знакомых в новогодние праздники

Мужчина снова может отправиться в колонию на шесть лет
Вадим Бегун
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Вышедший из тюрьмы тоболяк обкрадывал знакомых в новогодние праздники. Фото - pixabay.com.Вышедший из тюрьмы тоболяк обкрадывал знакомых в новогодние праздники. Фото - pixabay.com.
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Двадцатидевятилетний неоднократно судимый житель Тобольского района в новогодние праздники обчищал своих знакомых. Мужчина вышел после очередной отсидки в декабре прошлого года.

– В канун Нового года подозреваемый попросил у приятеля позвонить, однако так и пропал вместе с телефоном. В период празднования он похитил еще два сотовых телефона и телевизор у своих новых знакомых. Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что похищенное имущество злоумышленник сдавал в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению.

В настоящее время задержанный свою вину признал. Часть похищенного изъята и будет возвращена законным владельцам. Селянину судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным фактам следователем возбуждено четыре уголовных дела. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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