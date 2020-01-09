Смертельное падение, новый детсад и опасная сосиска: публикуем главные новости Тюмени 9 января 2020

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:07:35+03:00

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1. Сегодня в многоэтажном доме № 79 на улице Пермякова произошло чрезвычайное происшествие. Здесь из окна выпал мужчина.

Сообщение поступило в первое отделение полиции в 6.23. На месте обнаружен труп мужчины, личность пока не установлена.

В Тюмени мужчина выпал из окна. Фото - 2Гис.

2. В тюменском микрорайоне Войновка построят детский сад. Его проектная вместимость будет составлять 350 мест.

Все помещения оборудуют регулируемой мебелью. Здесь будут физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования, предусмотрены подсобные помещения для инвентаря.

В Тюмени построят новый детсад. Фото - pixabay.com.

3. В Тюмени женщина спасла от смерти свою полуторагодовалую дочку. Девочка подавилась сосиской, которая перекрыла дыхательные пути. Ребенок не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть и начал синеть.

Все произошло на глазах у матери, которая не растерялась и оказала дочери первую помощь. Инородное тело женщина извлекла, соблюдая все правила.

4. Пятнадцатилетняя Мария Сорокина, которая пропала, уйдя из своего дома на улице 30 лет Победы 14 декабря, поговорила с членами поискового отряда. Однако ее слова не могут утешить родителей: девушка отказывается возвращаться домой.

Тюменка выходила на связь с волонтерами и сообщила, что не хочет возвращаться домой. По имеющимся данным, сейчас она находится в другом регионе.

5. Тоболячка Ренада Кульмаметова, которая таинственно исчезла 3 января, нашлась. Женщина появилась на пороге отделения тюменской полиции с маленьким сыном Яном.

Жительница Тобольска поругалась со своим мужем. После конфликта она ушла из дома с ребенком и приехала к родне в Тюмень.

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ИСТОЧНИК KP.RU